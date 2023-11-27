Volkswagen объяснил сокращения работников потерей конкурентоспособности марки

Глава Volkswagen Томас Шеффер объяснил необходимость проведения программы экономии средств, включающую сокращение персонала, потерей конкурентоспособности бренда. Об этом сообщает Reuters.

«Из-за многих из наших ранее существовавших структур, процессов и высоких затрат мы больше не конкурентоспособны как бренд Volkswagen», — приводит агентство слова Шеффера на совещании сотрудников Volkswagen в штаб-квартире компании в Вольфсбурге.

В настоящее время автопроизводитель ведет переговоры со своим производственным советом относительно схемы сокращения затрат. К 2026 году Volkswagen планирует сократить издержки на €10 млрд (₽971 млрд), добившись показателя рентабельности продаж в 6,5%.

Менеджеры Volkswagen сообщили работникам, что программа экономии €10 млрд будет включать сокращения персонала. В частности, работникам предложат заключить соглашения о досрочном выходе на пенсию.

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