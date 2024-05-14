В Иркутске семья арендаторов оставила владельцам дома 41 животное и скрылась

Жители Иркутска сдали дом семье, но, когда вернулись, обнаружили 41 животное. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам самих владельцев жилплощади, пара с двумя детьми сняла дом в феврале. Спустя некоторое время они попросили поселить в вольере на улице лабрадора.

Позже семья запланировала вернуться в Красноярск и хозяйка пришла посмотреть на состояние дома. Внутри она заметила более десятка питомцев, среди них – ежи, собаки, коты и обезьяна. О том, как долго они находились в доме без владельцев, информацию отсутствует.

«Вся мебель была испорчена, в комнатах стоял жуткий запах», – сообщается в публикации.

Семья на связь после произошедшего не выходила, поэтому владельцам жилплощади пришлось самостоятельно находить животным новых хозяев. Известно, что пара много раз брала питомцев для передержки, после чего пропадала.

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