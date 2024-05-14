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Подпольщики Херсона уничтожили группу украинских операторов БПЛА

Подпольщики Херсона внедрились в ВСУ и ликвидировали группу операторов БПЛА

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Inna Varenytsia/Reuters

Бойцы организации «Русский Херсон» добровольно мобилизовались в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), где ликвидировали группу операторов беспилотников украинских войск. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении организации говорится, что эта группа БПЛА «терроризировала мирное население левобережья Херсонской области».

Там добавили, что в будущем подпольщики намерены не только собирать информацию о местах дислокации украинских войск, но и наращивать темпы и силу прямого воздействия на ВСУ до тех пор, пока Херсонская область не будет полностью под контролем России.

Незадолго до этого источники в пророссийском подполье Херсона рассказали ТАСС, что сотрудники мобилизационных команд военных комиссариатов из западных областей Украины, опасаясь возмездия, до наступления ночи покидают Херсон и ночуют в окрестностях Николаева.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее сообщалось, что ветеран из Херсонской области дождался военных России спустя 30 лет.

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Операция на Украине
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