В Индии оценили энергетическое сотрудничество с Россией

Широкое энергетическое сотрудничество с Россией является драйвером роста для индийской экономики, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. Его цитирует ТАСС.

«Раньше объем нашей торговли составлял от $10 млрд до $15 млрд в год. Сегодня мы с Россией пересекаем отметку в $60 млрд, может быть, $70 млрд», — заявил министр.

Джайшанкар подчеркнул, что для роста экономики необходимы ресурсы и технологии. Россия является одним из крупнейших поставщиков энергетического сырья и товаров ряда других категорий в азиатскую страну.

До этого сообщалось, что поставки коксующегося угля из России в Индию побили рекорд. По итогам 2023-2024 финансового года (завершился 31 марта) РФ экспортировала в страну 15,1 млн тонн энергоносителя. В результате доля российского сырья в импорте Индии достигла 21%. Для сравнения: в 2021-2022 году показатель составлял всего 8%.

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