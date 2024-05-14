Филипп Киркоров вспомнил последнюю встречу с Юдашкиным: «Это был не Валентин»

Певец Филипп Киркоров рассказал о своей последней встрече с ушедшим модельером Валентином Юдашкиным. Об этом пишет The Voice.

«Я помню последний приход к нему домой. Я пришел, поднимаюсь на второй этаж. Сидит Валя... Зная Валентина, я понимал, что это не Валентин. Он улыбнулся, он узнал меня, он в полном сознании был. И я даже не понимал, о чем можно разговаривать», — отметил Киркоров.

По словам артиста, его позвала в гости жена Юдашкина Галина, которая будто предчувствовала скорый уход супруга. В тот день у Киркорова было много дел, певец торопился на различные встречи, поэтому был ошеломлен состоянием модельера, когда увидел его. Исполнитель рассказал товарищу о предстоящем концерте и Юдашкин пообещал прийти, но чуда не случилось.

Модельера Валентина Юдашкина не стало 2 мая 2023 года после тяжелой и продолжительной болезни. Он с 2016 года боролся с онкологическим заболеванием и не дожил до своего 60-летия пять месяцев. После этого Галина Юдашкина стала креативным директором Дома моды «Valentin Yudashkin».

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