Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Филипп Киркоров вспомнил последнюю встречу с Юдашкиным: «Это был не Валентин»

Певец Филипп Киркоров заявил, что Юдашкин был не похож на себя перед уходом

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров рассказал о своей последней встрече с ушедшим модельером Валентином Юдашкиным. Об этом пишет The Voice.

«Я помню последний приход к нему домой. Я пришел, поднимаюсь на второй этаж. Сидит Валя... Зная Валентина, я понимал, что это не Валентин. Он улыбнулся, он узнал меня, он в полном сознании был. И я даже не понимал, о чем можно разговаривать», — отметил Киркоров.

По словам артиста, его позвала в гости жена Юдашкина Галина, которая будто предчувствовала скорый уход супруга. В тот день у Киркорова было много дел, певец торопился на различные встречи, поэтому был ошеломлен состоянием модельера, когда увидел его. Исполнитель рассказал товарищу о предстоящем концерте и Юдашкин пообещал прийти, но чуда не случилось.

Модельера Валентина Юдашкина не стало 2 мая 2023 года после тяжелой и продолжительной болезни. Он с 2016 года боролся с онкологическим заболеванием и не дожил до своего 60-летия пять месяцев. После этого Галина Юдашкина стала креативным директором Дома моды «Valentin Yudashkin».

Ранее критик объяснил, почему Королеву вырезали из эфира концерта в Кремле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами