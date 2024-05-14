Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Краснодар» назвали загнанным или перепуганным

Экс-полузащитник «Краснодара» Шипицин: команда загнанная или перепуганная

close
100%
«ФК «Краснодар» канал»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ФК «Краснодар» канал»

Экс-полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметив, что «быки» выглядят перепуганными, передает «Евро-Футбол.Ру».

«У «Динамо» такой фарт, что оно в концовке забивает два гола чисто на везении. «Краснодар» как будто загнанный или перепуганный. Не знаю, почему очень важный матч просто отдали «Спартаку», — сказал Шипицин.

Также Шипицин отметил, что петербургский «Зенит» раньше времени почувствовал себя чемпионом.

По итогам матчей 28-го тура в Российской премьер-лиге «Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

В следующем матче чемпионата России «Краснодар» сыграет на выезде с «Сочи». Встреча состоится 18 мая. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Ранее неудачи «Краснодара» объяснили психологической подавленностью.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами