Над Белгородской областью сбит беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщает министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Около 11:15 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в российском оборонном ведомстве.

14 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожилая женщина получила осколочное ранение в Белгороде.

Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) успешно сработала над территорией Белгорода и Белгородского района, сбив несколько воздушных целей, приближавшихся к городу.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.