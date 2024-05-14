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Над Белгородской областью сбит беспилотник

МО РФ: российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщает министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Около 11:15 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в российском оборонном ведомстве.

14 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожилая женщина получила осколочное ранение в Белгороде.

Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) успешно сработала над территорией Белгорода и Белгородского района, сбив несколько воздушных целей, приближавшихся к городу.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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