Главному кадровику Минобороны предъявлено обвинение в получении взятки

Начальнику управления кадров министерства обороны России Юрию Кузнецову официально предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кузнецову Юрию Васильевичу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ», — заявили в суде.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Взяткой в особо крупном размере считается сумма денежных средств, превышающая один млн руб.

14 мая стало известно, что главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело против начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова.

По данным ведомства, Кузнецов в 2021 – 2023 годах, будучи начальником 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.

Кузнецов был назначен начальником главного управления кадров Минобороны в мае 2023 года.

До этого в конце апреля по коррупционному делу был задержан заместитель Сергея Шойгу Тимур Иванов.

Ранее Песков посоветовал обращаться в СК с вопросами о чистках Минобороны от коррупционеров.