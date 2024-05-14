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В Ульяновской области вторые сутки ищут пропавшую школьницу

В Ульяновской области вторые сутки ищут пропавшую 12-летнюю девочку

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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ульяновской области/VK

В Ульяновской области полиция и волонтеры ищут пропавшую 12-летнюю школьницу. Об этом сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Девочка пропала в селе Славкино Николаевского района. Последний раз ребенка видели 12 мая. При каких обстоятельствах произошел инцидент, не уточняется.

У ребенка русые волосы, голубые глаза, рост 130 сантиметров. Была одета в розовую куртку, штаны и сапоги такого же цвета, коричневую шапку. Спасатели прочесывают в поисках ребенка леса.

До этого в Мордовии ребенок и трое взрослых пошли за грибами и заблудились. Их спасли полицейские. Сельчане смогли выйти на связь с правоохранителями и отправить им геолокационную метку, выяснилось, что грибники ушли гораздо дальше в лесной массив, чем планировали.

Ранее на Урале подросток пошел смотреть на уток и заблудился в тайге.

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