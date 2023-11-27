Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Больше 40% россиян отложили покупку новых зимних шин

«Автостат»: каждый пятый россиянин сэкономил на покупке зимних шин

close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

Свыше 40% российских автомобилистов отложили приобретение новых зимних шин. Такое решение водителей связано с экономической ситуацией в стране, сообщает аналитическое агентство «Автостат» по итогам онлайн-опроса.

Так, 41,3% респондентов отложили покупку новых зимних шин, а почти 20% приняли решение купить более дешевую автомобильную резину. 7,5% купили или планируют приобрести подержанные шины вместо новых. Еще около 3% признали, что откажутся от зимней эксплуатации автомобиля, чтобы не тратиться на резину.

При этом более 10% автовладельцев купили шины заранее, пока они есть в наличии, а 9,5% совершили покупку, чтобы успеть до возможного подорожания. Почти 8% опрошенных подтвердили, что купят или уже купили новые зимние шины с помощью заемных средств (оформили кредит или одолжили денег). Для большинства респондентов (58,7%) экономическая ситуация не оказала влияния на запланированные автомобильные траты.

Ранее стало известно, как подорожали премиальные шины в России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий