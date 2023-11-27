Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Первые автомобили Haima появились в российских автосалонах

Китайские минивэны Haima 7Х начали поступать дилерам в России

close
100%
Haima

Автомобили Haima начали поступать российским дилерам. Первой моделью, представленной в автосалонах, стал минивэн 7Х, сообщил дистрибьютор марки в своем Telegram-канале.

Трехрядный минивэн Haima 7Х оснащается 195-сильным турбомотором объемом 1,6 литра и 6-дипапазонной автоматической трансмиссией, привод только передний. В базовой комплектации цена автомобиля стартует от 3,6 млн рублей, в список оснащения входят 12-дюймовый дисплей мультимедиа-системы, сиденья водителя и переднего пассажира с электрорегулировками, панорамная крыша с люком, электропривод двери багажника, беспроводная зарядка для смартфона и прочие опции.

close
100%
Haima

Помимо 7X в России начнутся продажи кроссоверов Haima 8S, модель получила такой же силовой агрегат, как у минивэна. Стоимость модели начинается от 3,2 млн рублей. Марка Haima была официально представлена в России с 2011 по 2016 год с кроссовером 7 и седаном M3.

Ранее аналитики назвали самые популярные автомобили Changan в России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий