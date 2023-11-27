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Названы самые популярные автомобили Changan в России

«Автостат»: Changan UNI-K стал самым популярным автомобилем марки в России

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Changan

Самой популярной моделью китайской марки Changan в России стал кроссовер UNI-K. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

В октябре было продано 1,1 тыс. кроссоверов Changan UNI-K, рост по сравнению с октябрем прошлого года составил 14,1 раза. Второе место занял новый седан Alsvin, на котором остановили выбор 952 покупателя. Третий результат показал кроссовер CS75 Plus нового поколения (902 шт.).

Всего за прошлый месяц в России было реализовано 6,4 тыс. автомобилей Changan против 220 машин годом ранее, что означает рост в 29 раз. По итогам десяти месяцев 2023 года продажи Changan в РФ выросли в 17,2 раза (33,4 тыс. ед.), рыночная доля марки увеличилась за год с 0,4 до 4%.

Changan UNI-K оснащается двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 226 л.с. и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. В базовой версии предусмотрен только передний привод, в более дорогих версиях привод полный. Стоимость базовой версии — от 3,6 млн рублей.

В октябре Changan начал продажи в России рестайлинговой версии кроссовера CS95.

Ранее стало известно, что часть автомобилей Changan будут продавать в России под маркой Uni.

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