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Поезд едва не сбил автомобиль в Нижегородской области

Под Нижним Новгородом три машины проскочили переезд за секунды до поезда

В Нижегородской области водители трех легковых автомобилей на протяжении нескольких секунд проехали железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, последнюю машину едва не сбил поезд. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ДТП и происшествия Нижний Новгород».

На кадрах с камеры наблюдения видно, что перед закрытым переездом собралась очередь из автомобилей. Водитель одного из них по встречной полосе объезжает шлагбаум и пересекает рельсы, останавливаясь в пробке уже за переездом. Спустя 5 секунд его примеру следует водитель другой машины, а затем — и третьей.

В момент, когда третий автомобиль находился на рельсах, к переезду подъехал тепловоз с грузовым составом из цистерн. Водитель машины успел покинуть переезд за мгновение до возможного столкновения с локомотивом.

Ранее во Владивостоке автовладелец ногами избил женщину, которая въехала в его BMW.

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