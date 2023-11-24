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Автобус с детьми застрял на трассе из-за мороза

В Кузбассе 22 ребенка едва не замерзли в сломавшемся на трассе автобусе

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Кузбассе спасли замерзавших на трассе детей, ехавших на конкурс из Бердска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное агентство по защите населения.

Отмечается, что автобус, в котором находились 29 человек, в том числе 22 ребенка, сломался на трассе Кемерово — Промышленная в районе деревни Заря в среду. При этом дети уже замерзали. Спасатели выехали на место происшествия, пересадили детей в другие машины и отвезли в пункт назначения.

Отмечается, что причиной поломки автобуса послужило промерзание тормозной системы. Местный следственный комитет проводит проверку.

До этого стало известно, что во Владивостоке водитель автомобиля с признаками наркотического опьянения пытался скрыться от сотрудников ДПС, а при задержании накинулся на полицейских. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее сообщалось, что в Казани водителя такси задержали за домогательства к женщинам.

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