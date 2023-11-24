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Lexus директора Балаковской атомной электростанции сбил двух девушек в Москве

Mash: в Москве иномарка директора Балаковской АЭС сбила двух девушек

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Автомобиль Lexus RX, который оформлен на директора Балаковской атомной электростанции (АЭС), сбил двух девушек на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на Большой Тульской улице. Две девушки (16 и 18 лет) переходили проезжую часть, в этот момент их сбил Lexus RX. По информации канала, иномарка оформлена на Бессонова Валерия Николаевича, директора Балаковской АЭС в Саратовской области.

За рулем автомобиля находился личный водитель Бессонова, который рассказал, что не заметил пешеходов, так как появились они неожиданно. Находился ли сам Бессонов на пассажирском сиденье, пока неизвестно.

В столичной ГИБДД уточнили, что девушки переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, их доставили в медучреждение.

Ранее уфимский водитель провез полицейского на двери своей машины.

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