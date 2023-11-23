Китайская автокомпания Sinomach выведет на рынок РФ две новые модели

Китайский автопроизводитель Sinomach выведет на российский рынок два автомобиля, построенных на платформе Nissan. Среди них — внедорожник Paladin. Об этом сообщается в релизе Sinomach, поступившем в «Газету.Ru».

«Внедорожник Paladin можно будет приобрести в России только у официальных дилеров Sinomach Automobile. Sinomach Automobile будет реализовывать автомобили в России в дилерских центрах под маркой Oting», — отмечается в сообщении компании.

Вывод на рынок двух новых моделей, построенных на платформе Nissan, запланирован на 2024 год. В Sinomach Auto подчеркивают, что российский рынок рассматривают как приоритетный, и намерены развивать в нашей стране продажи в лизинг, а также обеспечивать торговое финансирование.

Компания Sinomach Automobile основана в 1997 году. Ее штаб-квартира расположена в городе Тяньцзине. Холдинг Sinomach специализируется в том числе на производстве дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, коммерческих автомобилей и промышленного оборудования.

Ранее стало известно, что в декабре стартуют продажи в России кроссовера Kaiyi X7 Kunlun.