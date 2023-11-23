Заммэра рассказал, что городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности

Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

«В 13:00 коммунальная техника провела сплошную превентивную противогололедную обработку проезжей части. С 23:00 приступим к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров, затем вновь проведем противогололедную обработку», — сказал Бирюков.

Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.

Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности перенести поездки на автомобилях.

Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, к вечеру 23 ноября в столице закружат метели с ухудшением видимости до 1-3 километров, высота снежного покрова составит 2-4 см, а в ночь на пятницу видимость снизится до 200-500 метров.

24 ноября снежный покров в столице вырастет до 5-7 см, в выходные – до 8-9 см, что является нормой для первой декады декабря. Снегопады будут и на следующей неделе, в результате чего в понедельник высота снежного покрова достигнет уже 10-15 см.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области коммунальщики уложили асфальт прямо на снег.