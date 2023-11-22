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Стало известно, когда представят первый белорусский электрокар

Лукашенко пообещали в конце года показать первый белорусский электромобиль

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frimufilms/freepik.com

Действующий экземпляр первого белорусского электромобиля планируется представить президенту республики Александру Лукашенко до конца 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Петра Пархомчика.

«Одна из главных задач - выполнение поручения главы государства об организации производства отечественного электромобиля до конца 2025 года. Планируем, что до конца текущего года главе государства будет продемонстрирован работающий образец первого электромобиля», — сказал вице-премьер.

Отмечается, что белорусско-китайский завод «Белджи» работает над выводом на рынок электромобиля белорусского производства. Образец машины с бензиновым мотором в июне этого года был передан в Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук для перевода его на электротягу.

До этого стало известно, что компания Dongfeng начнет продажи полноразмерного минивэна Forthing U-Tour V9 в первом квартале следующего года. Автомобиль дебютировал на автосалоне в Мюнхене в сентябре. На рынке модель станет конкурентом японского минивэна Toyota Alphard. Автомобиль доступен как в версии с бензиновым мотором, так и в гибридном исполнении.

Ранее сообщалось, что компания GAC представит в России три новинки в 2024 году.

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