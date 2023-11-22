Стало известно, когда представят первый белорусский электрокар

Действующий экземпляр первого белорусского электромобиля планируется представить президенту республики Александру Лукашенко до конца 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Петра Пархомчика.

«Одна из главных задач - выполнение поручения главы государства об организации производства отечественного электромобиля до конца 2025 года. Планируем, что до конца текущего года главе государства будет продемонстрирован работающий образец первого электромобиля», — сказал вице-премьер.

Отмечается, что белорусско-китайский завод «Белджи» работает над выводом на рынок электромобиля белорусского производства. Образец машины с бензиновым мотором в июне этого года был передан в Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук для перевода его на электротягу.

До этого стало известно, что компания Dongfeng начнет продажи полноразмерного минивэна Forthing U-Tour V9 в первом квартале следующего года. Автомобиль дебютировал на автосалоне в Мюнхене в сентябре. На рынке модель станет конкурентом японского минивэна Toyota Alphard. Автомобиль доступен как в версии с бензиновым мотором, так и в гибридном исполнении.

Ранее сообщалось, что компания GAC представит в России три новинки в 2024 году.