Российские автодилеры хотят засудить Renault

Первые отечественные дилерские холдинги – РТДС и «БН-моторс» обратились в арбитражные суды с исками против Renault после ухода французской компании с российского рынка в 2022 году. Об этом сообщают «Ведомости».

Отмечается, что общая сумма исков пока относительно невелика и составляет 760 млн рублей.

Renault приостановила деятельность в России в марте 2022 года. Во второй половине мая Минпромторг заявил, что российские активы группы Renault перешли в госсобственность. Ценные бумаги завода «Рено Россия» получил город Москва, доля Renault в «АвтоВАЗе» перешла институту НАМИ (подведомственный Минпромторгу). Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что передача активов автопроизводителя государству оформлена как «сделка за рубль» с правом на обратный выкуп.

Чистый убыток Renault от прекращения работы в России составил €2,3 млрд.

В мае 2023 года автодилеры из России попросили французскую автомобилестроительную корпорацию компенсировать убытки в размере 8,5 млрд руб. из-за ухода бренда с российского рынка. Письмо об этом ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила в адрес президента автоконцерна Жан-Доминика Сенара.

Ранее сообщалось, что «КамАЗ» собрал первый антисанкционный самосвал поколения К5.