Транскавказская магистраль перекрыта из-за непогоды

Движение по Транскавказской магистрали (Транскам) было перекрыто из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает Telegram-канал главка МЧС России по Северной Осетии.
«В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор «Кавказ» запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон — северный портал Рокского тоннеля», — сообщили в экстренных службах.
Движение было остановлено с 00.30 21 ноября до особого распоряжения. Известно, что в ночь на вторник, 21 ноября, в районе Транскама сошли пять лавин.
До этого в Свердловской области объявили экстренное предупреждение из-за непогоды.
Главк регионального МЧС призывает жителей региона быть бдительными и соблюдать меры безопасности.
Ранее под Красноярском у больницы сорвало крышу из-за непогоды.