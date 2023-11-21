Транскавказская магистраль перекрыта из-за непогоды

Движение по Транскавказской магистрали (Транскам) было перекрыто из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает Telegram-канал главка МЧС России по Северной Осетии.

«В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор «Кавказ» запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон — северный портал Рокского тоннеля», — сообщили в экстренных службах.

Движение было остановлено с 00.30 21 ноября до особого распоряжения. Известно, что в ночь на вторник, 21 ноября, в районе Транскама сошли пять лавин.

До этого в Свердловской области объявили экстренное предупреждение из-за непогоды.

Главк регионального МЧС призывает жителей региона быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Ранее под Красноярском у больницы сорвало крышу из-за непогоды.