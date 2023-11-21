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На студента из Ливана возбудили уголовное дело за ДТП с россиянкой

Baza: в Москве на студента из Ливана возбудили уголовное дело за ДТП на самокате

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Телеграм канал «Baza»

В Москве на студента из Ливана возбудили уголовное дело после ДТП на электросамокате, в котором пешеход получила травмы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Авария произошла вечером 22 сентября недалеко от Российского университета дружбы народов. Абу Хафиз, студент из Ливана, разогнался на электросамокате, не справился с управлением и врезался в прохожую. Врачи диагностировали у женщины перелом большеберцовой кости со смещением, пострадавшая несколько месяцев не сможет ходить. Эксперт заключил, что ей нанесен тяжкий вред здоровью.

По данным канала, в середине ноября на Абу Хафиза возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Хафизу грозит штраф, ограничение свободы или арест.

Ранее подростки на электросамокате врезались в коляску с ребенком и попали на видео.

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