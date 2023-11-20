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«АвтоВАЗ» выплатит государству 60 млрд рублей

«АвтоВАЗ» пообещал выплатить государству 60 млрд рублей за утильсбор

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«АвтоВАЗу» предстоит выплатить 60 млрд рублей в бюджет за утилизационный сбор в 2023 году. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов, передает РИА Новости.

«В декабре мы должны будем заплатить в бюджет из авансирования 60 миллиардов рублей… Мы рассчитаемся с государством до каждой копейки», — сказал Соколов журналистам в кулуарах Совета Федерации.

По словам главы «АвтоВАЗа», выплата утильсбора на следующий год будет зависеть, в частности, от уровня производства, и может увеличиться до 80 млрд рублей.

Если прежде автоконцерны выплачивали утильсбор каждый квартал, то в этом году его уплату перенесли на декабрь. В 2023 году «АвтоВАЗу» нужно будет выплатить утильсбор за IV квартал 2022 года и I-III кварталы 2023 года.

Утильсбор был проиндексирован в РФ с 1 августа, ставка выросла в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые машины (в зависимости от объема двигателя). Российские автопроизводители с высоким уровнем локализации продукции, у которых заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК), имеют право на промышленные субсидии, в отрасли их принято считать компенсацией утильсбора. При этом повышение утильсбора почти не сказалось на объеме бюджетных средств, заложенных для поддержки автопрома в 2024 году. Исключением стала программа льготного автокредитования, бюджет которой вырос почти в два раза, сообщала газета «Коммерсантъ».

Ранее водителям объяснили причину внезапного повышения утильсбора.

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