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В России подешевел самый большой кроссовер Chery

Компания Chery снизила цены на Tiggo 8 Pro Max в России

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Chery

Компания Chery снизила цены в России на кроссовер Tiggo 8 Pro Max, продажи которого начались в конце лета. Об этом сообщают «Автоновости дня».

Базовая комплектация Chery Tiggo 8 Pro Max под названием Dreamline стала дешевле на 300 тыс. рублей, теперь цена модели начинается от 4,2 млн рублей. Вместе с этим Chery отменила прямую скидку на 300 тыс. рублей, с учетом которой начальная версия кроссовера стоила столько же. Теперь такая акция доступна только для машины в исполнении Ultimate.

Полноприводный Tiggo 8 Pro Max получил двухлитровый бензиновый турбодвигатель мощностью 197 л.с. Разгон до «сотни» занимает 8,4 секунды, средний расход топлива в комбинированном режиме составляет 8,3 литра. Кроссовер оснащен изогнутой панелью с двумя экранами диагональю по 12,3 дюйма, проекционным дисплеем, системой кругового обзора в формате 540° (с контролем подкапотного пространства) и другими опциями.

Ранее аналитики назвали самые популярные автомобили Chery в России.

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