Опалубка, упавшая с многоэтажки, разбила две машины во Владивостоке

Во Владивостоке упавший с крыши многоэтажки щит опалубки повредил два автомобиля, сообщает Telegram-канал NewsVLru.
Инцидент произошел на стройплощадке жилого комплекса «Лайм» на улице Тухачевского. Упавший щит пробил крышу и повредил лобовое стекло припаркованного у дома Subaru XV, а также задел стоящий рядом Toyota CH-R. Руководитель застройщика заявил, что владельцам машин предложена компенсация. Установленные ранее экраны для улавливания падающего мусора не задержали упавшую конструкцию.
На кадрах с места происшествия видно, что на крыше Subaru образовалась глубокая вмятина, а на лобовом стекле — сквозное отверстие. У Toyota поцарапаны задний бампер и задняя дверь.
В прокуратуре Приморского края сообщили, что на стройплощадке ранее проводилась проверка, которая выявила отсутствие защитно-улавливающих сеток. Приведение стройплощадки в нормативное состояние находится на контроле в ведомстве.
Ранее в Брянской области монтировка воткнулась в переднюю панель Volvo перед водителем, пробив лобовое стекло.