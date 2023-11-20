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Опалубка, упавшая с многоэтажки, разбила две машины во Владивостоке

Во Владивостоке упавший щит опалубки проломил крышу Subaru

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Во Владивостоке упавший с крыши многоэтажки щит опалубки повредил два автомобиля, сообщает Telegram-канал NewsVLru.

Инцидент произошел на стройплощадке жилого комплекса «Лайм» на улице Тухачевского. Упавший щит пробил крышу и повредил лобовое стекло припаркованного у дома Subaru XV, а также задел стоящий рядом Toyota CH-R. Руководитель застройщика заявил, что владельцам машин предложена компенсация. Установленные ранее экраны для улавливания падающего мусора не задержали упавшую конструкцию.

На кадрах с места происшествия видно, что на крыше Subaru образовалась глубокая вмятина, а на лобовом стекле — сквозное отверстие. У Toyota поцарапаны задний бампер и задняя дверь.

В прокуратуре Приморского края сообщили, что на стройплощадке ранее проводилась проверка, которая выявила отсутствие защитно-улавливающих сеток. Приведение стройплощадки в нормативное состояние находится на контроле в ведомстве.

Ранее в Брянской области монтировка воткнулась в переднюю панель Volvo перед водителем, пробив лобовое стекло.

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