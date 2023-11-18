Делегация РФ представила на АТЭС новые транспортные проекты России

Зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что российская делегация продемонстрировала на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) новые транспортные проекты Север — Юг и Восток — Запад. Его слова передает ТАСС.

«Мы представили экономическим лидерам АТЭС инициативы в сферах <...> развития своей железнодорожной инфраструктуры в восточной части России», — отметил вице-премьер.

По информации представителя российской делегации, она будет поддерживать поток товаров, идущих из государств Индо-Тихоокеанского региона на Запад.

«Это самый оптимальный маршрут. И мы модернизируем и улучшаем», — подчеркнул он.

Как пояснил Оверчук, российская делегация познакомила участников конференций АТЭС с проектом постройки логистического коридора Север — Юг, соединяющим Балтийское море с Персидским заливом.

«Мы подчеркнули важность сохранения бесперебойных цепочек поставок», — резюмировал вице-премьер.

Перед этим Оверчук рассказал о контактах российской делегации на саммите АТЭС.

Ранее вице-премьер РФ назвал саммит АТЭС успехом.