Делегация РФ представила на АТЭС новые транспортные проекты России

Зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что российская делегация продемонстрировала на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) новые транспортные проекты Север — Юг и Восток — Запад. Его слова передает ТАСС.
«Мы представили экономическим лидерам АТЭС инициативы в сферах <...> развития своей железнодорожной инфраструктуры в восточной части России», — отметил вице-премьер.
По информации представителя российской делегации, она будет поддерживать поток товаров, идущих из государств Индо-Тихоокеанского региона на Запад.
«Это самый оптимальный маршрут. И мы модернизируем и улучшаем», — подчеркнул он.
Как пояснил Оверчук, российская делегация познакомила участников конференций АТЭС с проектом постройки логистического коридора Север — Юг, соединяющим Балтийское море с Персидским заливом.
«Мы подчеркнули важность сохранения бесперебойных цепочек поставок», — резюмировал вице-премьер.
Перед этим Оверчук рассказал о контактах российской делегации на саммите АТЭС.
Ранее вице-премьер РФ назвал саммит АТЭС успехом.