Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Китае показали родстер с дверьми как у Lamborghini

Электрический родстер MG Cyberster официально представлен в Гуанчжоу

close
100%
MG

На автосалоне в китайском Гуанчжоу представлен электрический родстер MG Cyberster. Об этом сообщает carnewschina.com.

Над внешностью автомобиля работала команда студии SAIC Advanced Design Centre в Лондоне. Длина автомобиля составляет 4535 мм, а колесная база 2690 мм. По размерам новый родстер превосходит такие модели, как Jaguar F-Type, Mazda MX-5 и BMW Z4.

У MG Cyberster двухместный салон, складной мягкий верх и подъемные двери, как у моделей Lamborghini. Складная крыша может открыться за 10 секунд на скорости менее 50 км/ч.

Заявлены три модификации, из них две заднеприводные — с моторами мощностью 314 л.с. или 340 л.с. Топовый вариант — двухмоторная полноприводная версия мощностью 544 л.с.: передний двигатель выдает 204 л.с., задний — 340 л.с.

В Китае автомобиль можно будет купить за 319,9 тыс. юаней (4 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что BYD представил кроссовер Sea Lion 07, который составит конкуренцию Tesla Model Y.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий