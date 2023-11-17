В Китае показали родстер с дверьми как у Lamborghini

На автосалоне в китайском Гуанчжоу представлен электрический родстер MG Cyberster. Об этом сообщает carnewschina.com.

Над внешностью автомобиля работала команда студии SAIC Advanced Design Centre в Лондоне. Длина автомобиля составляет 4535 мм, а колесная база 2690 мм. По размерам новый родстер превосходит такие модели, как Jaguar F-Type, Mazda MX-5 и BMW Z4.

У MG Cyberster двухместный салон, складной мягкий верх и подъемные двери, как у моделей Lamborghini. Складная крыша может открыться за 10 секунд на скорости менее 50 км/ч.

Заявлены три модификации, из них две заднеприводные — с моторами мощностью 314 л.с. или 340 л.с. Топовый вариант — двухмоторная полноприводная версия мощностью 544 л.с.: передний двигатель выдает 204 л.с., задний — 340 л.с.

В Китае автомобиль можно будет купить за 319,9 тыс. юаней (4 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что BYD представил кроссовер Sea Lion 07, который составит конкуренцию Tesla Model Y.