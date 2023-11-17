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Стало известно, можно ли покупать омывайку на обочине дорог

Автоэксперт Колодочкин назвал метаноловую незамерзайку самой оптимальной для зимы

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Продающуюся на обочинах дорог незамерзающую жидкость с метанолом можно покупать и использовать в бачке стеклоомывателя автомобиля. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин. А вот жидкости из этанола или изопропилового спирта, по его словам, не подходят для этого по ряду критериев.

«Из этанола делается водка, поэтому он обложен высокими акцизами. На основе изопропила делают жидкость, продающуюся в крупных магазинах. Это самый неподходящий спирт, потому что его вязкость на морозе возрастает. Если на улице -25 градусов, то он может просто замерзнуть или струя из форсунок будет бить ниже щеток стеклоочистителей. С метанолом все наоборот, он не меняет консистенцию, поэтому покупать такую жидкость можно и нужно», — пояснил эксперт.

Как отметил Колодочкин, 20 лет назад в России вышло постановление главного государственного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко о запрете метанола для использования в автохимии. В нем говорилось, что никакого вреда такой спирт при применении по назначению не оказывает, но в связи с низкой культурой населения использовать его нельзя.

«Другими словами, вместо того, чтобы метаноловую жидкость заливать в бачок стеклоомывателя, некоторые граждане заливали ее внутрь. А последствия самые тяжелые – отравление организма, слепота, отказ внутренних органов», — отметил специалист.

По словам автоэксперта, незамерзающие жидкости на основе метанола используют в Северной Европе, а также в Канаде, где температура зимой достигает -40 градусов по Цельсию.

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