Россияне назвали самые желанные китайские автомобили

Автомобили марки Haval оказались самыми желанными среди китайских моделей у жителей России. Об этом по итогам онлайн-опроса более 3 тыс. автовладельцев сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Участникам опроса предлагалось выбрать из общего списка марок не более трех, которые наиболее привлекательны для каждого респондента. Согласно результатам, больше всего голосов набрала марка Haval, ее назвал почти каждый второй участник опроса (47,5%). На втором по популярности месте оказалась Chery (24,9%), на третьем — Geely (20,3%).

В первую пятерку также попали Exeed (14,3%) и Great Wall (8%). Более 6% опрошенных выбрали марку Omoda, порядка 4% — JAC или Changan. Десятку замкнули марки FAW (1,7%), Voyah и Dongfeng (по 0,7%).

Как отметили аналитики, в первой половине текущего года на российском рынке было официально представлено около 30 новых моделей китайских брендов, а во второй — более 60.

Ранее россияне ответили, как относятся к китайским автомобилям.