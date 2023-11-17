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В Чечне наладят выпуск автомобилей УАЗ

Кадыров: в Чечне планируется выпускать пикапы УАЗ для военных нужд

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УАЗ

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале о планах выпуска в республике автомобилей УАЗ, а также другой техники.

«В четверг вместе с дорогим братом, Председателем Правительства ЧР Муслимом Хучиевым проверил ход работ на автомобилестроительном заводе «Чеченавто». В ближайшее время планируется выпуск легендарных моделей УАЗ и другой специальной техники», — говорится в сообщении.

В список модифицируемых машин входят УАЗ «Пикап», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ 3308 «Садко». Впоследствии на них планируется установить крупнокалиберное вооружение, средства связи и другое спецоборудование. Кроме того, будут предусмотрены автомобили для перевозки личного состава и мобильных групп.

Разработкой конструкторской документации занимается Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

До этого стало известно, что производство российских автомобилей УАЗ в африканской стране Гана может начаться в первой четверти следующего года. Сейчас представители двух стран подписывают соответствующие протоколы. Инженеры из Ганы ранее посетили Россию, где встретились с представителями УАЗа и обо всем договорились. В настоящее время в Гане готовятся помещения и оборудование.

Ранее сообщалось, что производство внедорожников УАЗ с мотором «Евро-5» возобновится в 2024 году.

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