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Тракторист устроил ночные гонки с сотрудниками ДПС

В Томской области нетрезвый тракторист протаранил автомобиль ДПС во время погони

Тракторист в Томске устроил погоню с полицией и протаранил служебную машину. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Злоумышленник, двигавшийся в ночное время без включенных габаритных огней, не остановился по требованию полицейских и попытался скрыться от них. Во время погони тракторист притормозил и, когда правоохранители, покинув свой транспорт, попытались его задержать, совершил наезд на стоящую патрульную машину», — говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что сидевший за рулем трактора мужчина никогда не получал водительское удостоверение. Он арестован на 14 суток. Трактор помещен на спецстоянку.

До этого стало известно, что в Вологодской области, на трассе между Вологдой и Тихвином, произошло массовое ДТП с участием 14 автомобилей. Четырехполосная дорога на месте происшествия оказалась наполовину перекрыта, затем на этом участке организовали реверсивное движение. По предварительным данным, причиной массовой аварии стала гололедица.

Ранее в Приморском крае произошло ДТП со школьным автобусом.

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