Экспорт японских автомобилей в Россию рекордно снизился в октябре

Япония в октябре 2023 года сократила экспорт легковых автомобилей в Россию на 46,8% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные минфина Японии.

Кроме того, Япония сократила экспорт в Россию запасных частей и комплектующих для транспортных средств на 39%.

9 августа в Японии вступил в силу запрет на экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин. Решение об ограничениях было принято 28 июля в рамках очередного пакета антироссийских санкций. Под ограничения попали как новые автомобили, так и машины с пробегом, а также шины для грузовиков, автокресла, автозамки и прочее. При этом поставки новых автомобилей в Россию из Японии были прекращены еще в 2022 году.

Дилеры ожидают, что японские автомобили в РФ продолжат дорожать после запрета на ввоз. При этом попавшие под запрет японские автомобили на российском рынке займут машины китайских марок.

Ранее сообщалось, что автомобили семи марок подорожали в России в начале ноября.