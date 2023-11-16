В Приморском крае в ДТП с автобусом пострадали 8 детей

В дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Приморском крае пострадали восемь детей. Об этом со ссылкой на региональное министерство здравоохранения сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что на место аварии незамедлительно выехали бригады скорой помощи Надеждинской больницы. В ДТП получили травмы восемь детей, шестеро их них госпитализируют в клиническую больницу №2. Двое пассажиров после медицинского обследования были отправлены на амбулаторное лечение.

По имеющейся информации, школьный автобус, в котором ехали дети, перевернулся с детьми в Надеждинске. Причиной аварии стал гололед. Из-за него автобус при попытке развернуться на дороге вылетел в кювет.

Полиция пока не прокомментировала дорожно-транспортное происшествие.

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