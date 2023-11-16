Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Приморском крае в ДТП с автобусом пострадали 8 детей

В ДТП с автобусом в Приморском крае пострадали 8 детей

close
100%
Haggardous50000/Shutterstock

В дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Приморском крае пострадали восемь детей. Об этом со ссылкой на региональное министерство здравоохранения сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что на место аварии незамедлительно выехали бригады скорой помощи Надеждинской больницы. В ДТП получили травмы восемь детей, шестеро их них госпитализируют в клиническую больницу №2. Двое пассажиров после медицинского обследования были отправлены на амбулаторное лечение.

По имеющейся информации, школьный автобус, в котором ехали дети, перевернулся с детьми в Надеждинске. Причиной аварии стал гололед. Из-за него автобус при попытке развернуться на дороге вылетел в кювет.

Полиция пока не прокомментировала дорожно-транспортное происшествие.

Ранее сообщалось, что бывшего полицейского из Дагестана подозревают в помощи автоподставщику, который устраивал инсценировал дорожно-транспортные происшествия и получал деньги со страховых компаний.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий