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Стало известно, как подорожали машины в России в ноябре

«Автостат»: автомобили семи марок подорожали в России в начале ноября

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GAC

За первую половину ноября в России подорожали автомобили семи марок. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на специалистов сайта «Цена Авто».

«АвтоВАЗ» поднял цены на машины Lada Granta, Vesta и Niva, подорожание составило от 6,4% до 9,7%. Сильнее всего вырос в цене внедорожник Niva Travel — на 106 тыс. рублей. Другой отечественный бренд, Evolute, повысил цены на электрические кроссоверы i-Sky и i-Joy (плюс 8,1% — 14,5%). Максимальную прибавку получил i-Joy — 505 тыс. рублей.

Автомобили китайской марки Skywell выросли в цене на суму от 100 тыс. до 600 тыс. рублей (плюс 2% — 11,5%). Кроссовер GAC GS8 стал дороже на 300 тыс. рублей, пикап Dongfeng DF6 — на 10-50 тыс. рублей в зависимости от комплектации, а одна из комплектаций паркетника Forthing T5 Evo теперь стоит на 50 тыс. рублей дороже.

Кроме того, как рассказали в компании УАЗ, доставка машин до официальных дилеров теперь обходится дороже, поэтому с 1 ноября автопроизводитель ввел частичную компенсацию стоимости доставки в размере 50 тыс. рублей. Таким образом, при покупке у дилеров автомобили УАЗ будут стоить дороже на 50 тысяч рублей (плюс 2,4 – 3,8% в зависимости от модели). Два китайских бренда, Chery и Omoda, цены на ряд моделей снизили.

Ранее стало известно, на сколько «АвтоВАЗ» может повысить цены в 2024 году.

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