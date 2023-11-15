В России выросла аварийность на дорогах

Количество ДТП на дорогах России с начала года выросло на 5,1% и составило 110 тыс. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность ГИБДД России за десять месяцев текущего года.

По данным Госавтоинспекции, количество летальных случаев в авариях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 2,5% (до 11,8 тыс.), раненых стало больше на 4,5% (до 137,7 тыс.). Наибольший прирост аварий произошел в Омской области (+35,6%), Республике Калмыкия (+34,4%) и Новосибирской области (+25,8%).

Количество опрокидываний транспортных средств в ДТП увеличилось на 30,9% (до 3,7 тыс.), наездов на велосипедистов стало больше на 11% (4,98 тыс.), столкновений — на 5% (48,5 тыс.). При этом количество аварий по причине технической неисправности автомобилей сократилось на 9,4% (до 144).

Кроме того, согласно статистике, в населенных пунктах и городах количество ДТП увеличилось на 7%, а на платных дорогах — на 7,5%. На участках, где установлены стационарные дорожные камеры, аварий стало меньше на 24%.

Ранее стали известны способы снизить стоимость поездки на каршеринге в России.