В следующем году в Гане может начаться выпуск УАЗов

Производство российских автомобилей УАЗ в африканской стране Гана может начаться в первой четверти следующего года. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг.

По его словам, сейчас представители двух стран подписывают соответствующие протоколы. Инженеры из Ганы ранее посетили Россию, где встретились с представителями УАЗа и обо всем договорились. В настоящее время в Гане готовятся помещения и оборудование.

Ауку-Боатенг выразил предположение, что производство УАЗов в столице страны Аккре может начаться в первом квартале 2024 года.

Ранее сообщалось, что сборку внедорожников УАЗ «Патриот», грузовиков «Профи», а также коммерческих автомобилей семейства СГР планируется наладить на Кубе.

До этого сообщалось, что Ульяновский автозавод планирует возобновить массовый выпуск автомобилей «Патриот» и «Пикап» с двигателями экологического класса «Евро-5» в 2024 году.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.