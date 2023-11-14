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В России могут рекордно вырасти продажи авто с пробегом

Продажи подержанных автомобилей к концу года могут вырасти на 20%

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В России по итогам 2023 года может быть продано 6,5 млн подержанных автомобилей. Об этом говорится в совместном исследовании аналитического агентства Gruzdev-Analyze и сети автосервисов Fit Service (есть у «Газеты.Ru»). Это на 1 млн машин больше (+18%), чем приобрели россияне в 2022 году.

«Рынок автомобилей с пробегом в России бьет рекорды. По итогам 9 месяцев 2023 года уже продано более 5 млн подержанных машин – это на 27% больше, чем в прошлом году. По предварительным оценкам, к концу года эта цифра может составить 6,5 млн машин», — говорится в исследовании.

Согласно данным «Автостат-Инфо», за прошлый год в России было продано около 5,5 млн легковых автомобилей с пробегом. Это на 9,5% меньше, чем было реализовано за весь 2021 год (6 млн. ед.).

Ранее россиянам назвали надежные автомобили за 500 тыс. рублей.

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