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Россиянам назвали надежные автомобили за 500 тыс. рублей

Автоэксперт Бойко назвал Hyundai Getz надежным авто при бюджете 500 тыс. рублей

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Hyundai

Покупателям автомобиля с пробегом, которые рассчитывают найти надежный автомобиль с бюджетом в 500 тыс. рублей, стоит обратить внимание на ряд моделей Hyundai и Renault. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоэксперт Ярослав Бойко.

«Сейчас с бюджетом 500 тыс. рублей купить надежную машину в хорошем состоянии непросто. За эти деньги на вторичном рынке можно найти Hyundai Getz и Accent, Renault Logan и Sandero. Стоит рассмотреть и японский автопром, к примеру, Nissan Almera Classic. Также в этот список можно включить Lada Priora, но это такая себе машина. Немецких автомобилей, не требующих серьезных вложений, за эту сумму не найти», — рассказал Бойко.

Возраст перечисленных автомобилей, по словам эксперта, составляет от 13 лет, а пробег таких автомобилей — около 200 тыс. километров. Покупателям следует обратить внимание на читаемость VIN-номера на кузове и посмотреть, не разбрызгано ли масло в подкапотном пространстве. Нужно быть готовым к тому, что кузовные элементы перекрашивались. Также следует проверить, не нарушена ли геометрия кузова (стойки, проемы, лонжероны и пол багажника), и целостность днища, предупредил эксперт.

«У таких Hyundai и Renault ломаться-то нечему. Они конструктивно надежные, а если какие-то детали «отваливаются» из-за длительного срока эксплуатации, то заменить их недорого. Даже перебрать мотор будет стоить 50-60 тыс. рублей», — добавил собеседник.

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