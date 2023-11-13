Россиянин бросился с топором на защиту дочерей в дорожном конфликте

В Копейске мужчина с топором бросился на помощь дочерям, на которых набросилась толпа людей после конфликта на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион 74».

По его данным, две девушки ехали на машине, когда другой водитель едва не спровоцировал аварию, а затем набросился на них с угрозами и начал бить по автомобилю. На помощь ему пришли несколько человек. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что у стоящего седана Renault с пассажирской стороны находились минимум трое мужчин. Еще один автомобиль перекрыл машине проезд.

На помощь закрывшимся в машине поспешил их отец, который приехал к месту происшествия на «Ниве», достал топор и вступил в спор с оппонентами. Один из них направился к мужчине еще до того, как тот извлек из багажника инструмент. Утверждается, что участникам конфликта в итоге удалось прийти к примирению.

Ранее в Магнитогорске водитель протаранил две машины, уходя от погони ГИБДД.