Стало известно, введут ли новогодние скидки на новые автомобили

Автомобильные дилеры в России если и будут вводить предновогодние скидки в конце 2023 года, то размер выгоды для покупателя будет скромным. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на продавцов машин.

Как правило, перед Новым годом дилеры стремятся реализовать запасы автомобилей и готовы продавать устаревшие модели по специальным акциям. Впрочем, текущая ситуация на рынке не позволяет делать существенный дисконт, рассказал соучредитель компании «Долавто» Сергей Климов.

«Если вы сдаете машину по трейд-ин, то ее стоимость занижают и за счет этого предлагают дисконт на новый автомобиль. То есть реальных предложений, предновогодних скидок, которые были раньше, мы не увидим. Ведь раньше они были за счет распродажи стоков», — объяснил Климов.

По словам эксперта, раньше перед поставкой машин в новом году дилеры пытались освободить склады под запланированные поставки, однако сейчас на складах множество машин 2022 и 2023 годов выпуска. Вряд ли кто-то будет избавляться от склада в преддверии Нового года, считает он.

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