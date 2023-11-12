Житель Магнитогорска устроил гонки с гаишниками и попал в массовое ДТП

В Магнитогорске водитель Lada попытался скрыться от сотрудников полиции и устроил аварию, травмировав своего пассажира. Об этом сообщает УГИБДД по Челябинской области, которое опубликовало запись погони.

Ночью внимание автоинспекторов привлекла Lada Granta, водитель отечественной машины проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. В ходе погони нарушитель не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем BYD, после чего китайская легковушка отлетела в Skoda.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Пассажира Lada, мужчину 1985 года рождения, госпитализировали с травмами. На 36-летнего нарушителя составили протокол за езду в нетрезвом состоянии и еще три административных материала, автомобиль отправили на спецстоянку.

Ранее под Вологдой произошло крупное ДТП с восемью пострадавшими.