«Поел самсу с уксусом»: пьяный казанец объяснил гаишникам свое состояние

В Казани сотрудники ГИБДД остановили пьяного автомобилиста, который утверждал, что причиной его состояния стала съеденная самса с уксусом. Об этом сообщает tatarstan24.tv.

Автоинспекторы остановили 37-летнего водителя для проверки документов и почувствовали от него сильный запах спиртного. Несмотря на признаки опьянения, казанец отрицал, что употреблял алкоголь. Родственники автомобилиста попытались его защитить, объяснив его состояние тем, что до поездки он съел самсу с уксусом. Алкотестер показал значительное превышение допустимой нормы алкоголя.

Казанец признался гаишникам, что поводом выпить стала покупка новых ботинок. Машину нарушителя отправили на штрафстоянку, водителя отпустили в сопровождении двух пассажиров. Автомобилисту грозит лишение прав.

Ранее в Ленобласти произошло крупное ДТП с пострадавшими.