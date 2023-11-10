В сети появились изображения нового Subaru Forester

Новый Subaru Forester, мировой дебют которого ожидается на автосалоне в Лос-Анджелесе, получил новый дизайн и крупный экран медиасистемы в салоне. Об этом сообщает Autohome.

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Решетка радиатора и фары кроссовера визуально объединены, дизайн кузова автомобиля стал более строгим. Технических характеристик автомобиля автопроизводитель пока не раскрывает. Ожидается, что Forester сохранит оппозитный мотор 2.5, которым оснащается машина нынешнего поколения. Этот силовой агрегат развивает 169 л.с.

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Центральное место в интерьере нового кроссовера занимает вертикально ориентированный экран медиасистемы. Кожаная отделка сохранилась, но большинство хромированных декоративных элементов ушли в прошлое. При этом у нового Forester сохранились классические стрелочные приборы и рычаг управления трансмиссией на центральном тоннеле.

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