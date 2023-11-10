В Подмосковье рухнул мост с автомобилем, есть пострадавшая

В Московской области автомобильный мост через реку Пахра обрушился вместе с проезжавшим по нему автомобилем, сообщает Telegram-канал Mash.

Обрушение произошло в деревне Кутьино (городской округ Подольск). На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль белого цвета находится внизу, на обвалившихся пролетах сооружения.

В результате инцидента пострадала 60-летняя женщина, сидевшая за рулем Skoda, сообщает Life со ссылкой на Shot. По его данным, она получила травмы груди и ног, а также ушиб головы.

Факт обрушения моста подтвердил и.о. главы Подольска Григорий Артамонов.

«В связи с обрушением части моста через р. Пахра, находящегося на региональной дороге «Кутьино-Дубровицы», движение на участке временно закрыто», — написал он в своем Telegram-канале.

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