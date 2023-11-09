В Москве строят новый мост через Москву-реку

В Москве будет построен новый мост через Москву-реку, он соединит Шелепихинскую набережную и Филевскую пойму. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

«Между Шелепихинской набережной и Филевской поймой строится мост через Москву-реку. Это одно из крупнейших инженерных сооружений, которые были построены за последние годы через реку. И, конечно, очень важное, с учетом такого динамичного развития Большого Сити и для соединения действующих районов», — приводятся слова градоначальника на сайте мэрии.

По его словам, новый мост улучшит транспортную доступность для 0,5 млн человек, проживающих в четырех районах Москвы.

На мосту, который соединит Береговой проезд с Шелепихинской набережной и Шелепихинским шоссе, предусмотрено шесть полос для движения в двух направлениях, также появятся дополнительные выезды на Третье транспортное кольцо и Звенигородское шоссе. Длина нового моста — 315 м.

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