Haval отзывает в России 55 тыс. машин для оснащения устройствами вызова экстренных служб

Haval в России проведет отзывную кампанию в отношении 55 тыс. кроссоверов F7, F7x, Jolion и Dargo, произведенных в 2022 и 2023 годах. Об этом сообщает Росстандарт.

Эти автомобили не получили при производстве на заводе устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), подключаемые к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», что допускалось соответствующим постановлением правительства. В ходе отзыва дилеры установят на машины недостающее оборудование.

«На всех транспортных средствах будет выполнено плановое дооснащение УВЭОС. Уполномоченные представители изготовителей ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ», — отмечается в сообщении Росстандарта.

VIN-номера автомобилей, требующих дооборудования, размещены на сайте ведомства.

Ранее Omoda снизила цены на седан S5 в России.