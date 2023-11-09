Автоэксперт Пархомчук развеял мифы про автомобильные покрышки

Руководитель Группы по технической поддержке клиентов, тестированию и сертификации Ikon Tyres Александр Пархомчук в комментарии «Российской газете» развеял главные мифы о зимней резине.

Один из мифов — важны не шины, а опыт вождения. По словам эксперта, решающий и самый непредсказуемый фактор вождения — это водитель в кресле автомобиля. На дороге водитель несет полную ответственность на дороге, он должен соблюдать все правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Еще один миф — полному приводу зимние покрышки не нужны. Специалист отметил, что полный привод зимой не заменяет необходимости установки зимних шин.

Кроме того, есть мнение, что на зиму лучше купить широкие покрышки. Однако, по словам Пархомчука, на автомобиле должны быть установлены шины, которые рекомендованы автопроизводителем.

Также, эксперт развеял миф о том, что можно купить зимние нешипованные покрышки и ездить на них круглый год, даже летом. По его словам, летние шины являются наиболее безопасным и экономичным выбором для езды летом.

Кроме того, есть суждение, что в мороз шипы на льду бесполезны. Однако эксперт подчеркнул, что шипованные шины демонстрируют эффективное сцепление в различных зимних температурных режимах и условиях.

До этого стало известно, что автомобиль на низкопрофильных шинах чаще рискует попасть в ДТП. На скользком зимнем покрытии в виде снежной каши у такой резины хуже контакт с дорогой, а значит и управляемость. Она становится более скользкой, чем обычные покрышки, и автомобиль может уйти в занос. Также зимой такие покрышки повреждаются быстрее, чем летом. Это связано с тем, что водитель не видит скрытые на дорогах под снегом неровности и ямы, которые летом обычно объезжает.

Также, эксперт Сергей Мишин рассказал, что повторная ошиповка зимних шин может отрицательно сказаться на их сцепных характеристиках, что в итоге может стать причиной аварии.

Ранее сообщалось, что шинный эксперт Мишин развеял миф о быстром стирании зимних шин при езде по асфальту.