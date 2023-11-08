Названа средняя стоимость подержанного автомобиля в России

В России средняя стоимость подержанной машины в начале ноября составила 2,18 млн рублей. За месяц этот показатель прибавил немногим более 2%, но за период с ноября прошлого года — 21%. Об этом сообщает auto.ru.

Отмечается, что в начале октября в среднем автомобили с пробегом продавались за 2,13 млн рублей, год назад — за 1,798 млн.

На первом месте по темпам роста за октябрь — пятидверный внедорожник Lada Niva 2131, который подорожал на 8%. Средняя цена машины на рынке — 515 тыс. рублей. Седан Renault Logan второго поколения прибавил 7,4% — до 749 тыс. рублей Третье место у Honda Stepwgn, который подорожал на 7,2%. Сейчас такой автомобиль можно купить в среднем за 2,19 млн рублей.

До этого стало известно, что с января по сентябрь 2023 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 2,1 трлн рублей. По данным аналитиков, траты россиян за девять месяцев текущего года оказались на 84% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Что касается подержанных легковых автомобилей, то за этот же период россияне потратили на них 4,3 трлн рублей, что на 44% больше, чем год назад.

Ранее автоэксперт Солодовник порекомендовал торговаться только после осмотра машины.