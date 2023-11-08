Массовая драка на парковке попала на видео

Массовая драка произошла на парковке ночного клуба «Пирамида» в Улан-Удэ. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, 5 ноября, в воскресенье, компания молодых людей отдыхала в клубе. Со слов очевидцев, между девушками произошел конфликт — взаимные оскорбления переросли в драку, в которую втянулись и мужчины. Из клуба дерущиеся переместились на парковку возле заведения.

Дерущихся пытались разнять прохожие, позвонили в полицию. Но когда приехал патруль, все участники конфликта сбежали. Их личности устанавливают. О том, пострадал ли кто-нибудь из участников происшествия и был ли нанесен урон клубу, не сообщается.

До этого на пересечении проезда Серебрякова и Снежной улицы в Москве столкнулись Hyundai и Lada, один из автомобилей отбросило на пешеходов. В аварии пострадали двое взрослых и ребенок. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае арестован водитель, пытавшийся задавить полицейского.