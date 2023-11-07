Chery запустит в России новый автомобильный бренд

С 2024 года автомобили с гибридными силовыми установками и электрокары от компании Chery будут продаваться в России под новым брендом Chery NEV. Об этом говорится в сообщении китайского автопроизводителя, которое поступило «Газете.Ru».

Для нового бренда будет создана своя дилерская сеть, на первом этапе в стране планируется открыть до 70 автосалонов. Новое направление Chery возглавил Дмитрий Максимов, который прежде более пяти лет работал в качестве директора по продажам Volkswagen и отвечал за рынки России и Казахстана.

В конце октября Chery представила в России гибридные версии кроссоверов Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro, которые получили приставку Plug-in Hybrid в названии. Первая модель будет стоить от 4 млн рублей, вторая — от 5,2 млн рублей. Кроссоверы получили бензиновый турбированный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с. и два электромотора. Суммарная мощность силовой установки составляет 235 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 7 секунд. Максимальная дальность хода — 1 тыс. км.

Ранее у российских дилеров появились седаны Geely Emgrand.