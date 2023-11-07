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Полис ОСАГО может стать необязательным при визите в ГИБДД

Госдума одобрила в I чтении отмену предъявления ОСАГО в ГИБДД

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, исключающий ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортных средств. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект об отмене требования предъявлять полис ОСАГО при смене собственника автомобиля в июне этого года внес в Госдуму глава комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев. В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что регистрация машины не накладывает на автовладельца обязанности эксплуатировать машину и она может длительное время не использоваться.

По закону об ОСАГО владельцы транспортного средства должны застраховать риск своей гражданской ответственности до совершения регистрационных действий по смене владельца автомобиля, но не позднее чем через десять дней с момента покупки автомобиля.

Сейчас для регистрации автомобиля при покупке, лизинге или смене собственника требуются паспорт нового владельца, свидетельство о регистрации машины (СТС), паспорт транспортного средства (ПТС), документ о праве собственности на автомобиль или о лизинге, полис ОСАГО, доверенность (если заявление подает не владелец), а также действующая диагностическая карта для машин старше четырех лет.

Ранее стало известно, в каком случае ДТП приведет к взрыву автомобиля.

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